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सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, तब तक पूरी दुकान आग की चपेट में आ चुकी थी। दमकल कर्मियों ने पानी की दो गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था।यह दुकान जौहल अस्पताल के बिल्कुल पास स्थित बताई जा रही है। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में लगा एसी, बाहर लगा बोर्ड और अंदर की छत तक क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि आग आसपास की दुकानों तक नहीं पहुंची। आग को फैलने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास के दुकानदारों को बिजली के उपकरण और एमसीबी बंद करने के निर्देश दिए। इस दौरान दुकान के अंदर रखा गैस सिलेंडर भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से आसपास की दुकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया।स्थानीय लोगों और इलाके के पार्षद के मुताबिक, दुकान मालिक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। शुरुआती अनुमान के अनुसार इस अग्निकांड में दुकानदार को करीब 40 से 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे पार्षद और अन्य लोगों ने प्रभावित परिवार के प्रति संवेदना जताई।