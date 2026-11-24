फिरोजपुर। गांव गुंदड़ ढंडी के बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 31 वर्षीय बाइक सवार मनजीत सिंह की मौत हो गई। थाना लक्खोके बहराम पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मृतक के भाई आकाशदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि वह और मनजीत अपनी-अपनी बाइक पर गांव गुंदड़ ढंडी जा रहे थे। बस अड्डे के नजदीक फिरोजपुर की तरफ से आ रही एक अज्ञात कार ने मनजीत की बाइक को तेज रफ्तार और लापरवाही से पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से मनजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आकाशदीप के बयान पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।