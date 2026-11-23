{"_id":"6b0450d38c92fe4f940f91d6","slug":"video-jalandhar-rural-police-tightens-the-noose-on-drug-smugglers-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर ग्रामीण पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा, 15 हॉटस्पॉट पर विशेष कासो ऑपरेशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जालंधर ग्रामीण पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा, 15 हॉटस्पॉट पर विशेष कासो ऑपरेशन
पंजाब सरकार के ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के तहत जालंधर ग्रामीण पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष कासो (कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन) चलाया। एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री, सप्लाई और तस्करी पर रोक लगाने के लिए व्यापक चेकिंग एवं तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के दिशा-निर्देशों के तहत की गई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।