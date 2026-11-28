{"_id":"6b0b0289e6383effbf0990da","slug":"video-jalandhar-rural-police-tighten-the-noose-on-a-drug-and-arms-smuggling-module-linked-to-the-us-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अमेरिका से जुड़े नशा एवं हथियार तस्करी मॉड्यूल पर कसा शिकंजा, दूसरा आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय नशा एवं हथियार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अमेरिका से जुड़े नशा एवं हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के बाद 48 घंटों के भीतर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक .30 बोर पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस बरामद करने के साथ-साथ महिंद्रा थार गाड़ी नंबर पीबी20-ई-8165 को भी कब्जे में लिया है। इस कार्रवाई संबंधी जानकारी साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जालंधर ग्रामीण हरकंमलप्रीत सिंह खख ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत चलाई जा रही मुहिम 'युद्ध नशों के विरुद्ध' के अंतर्गत की गई है।

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