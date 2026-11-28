{"_id":"6b0b0289e6383effbf0990da","slug":"video-jalandhar-rural-police-tighten-the-noose-on-a-drug-and-arms-smuggling-module-linked-to-the-us-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अमेरिका से जुड़े नशा एवं हथियार तस्करी मॉड्यूल पर कसा शिकंजा, दूसरा आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अमेरिका से जुड़े नशा एवं हथियार तस्करी मॉड्यूल पर कसा शिकंजा, दूसरा आरोपी गिरफ्तार
अंतरराष्ट्रीय नशा एवं हथियार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अमेरिका से जुड़े नशा एवं हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के बाद 48 घंटों के भीतर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक .30 बोर पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस बरामद करने के साथ-साथ महिंद्रा थार गाड़ी नंबर पीबी20-ई-8165 को भी कब्जे में लिया है। इस कार्रवाई संबंधी जानकारी साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जालंधर ग्रामीण हरकंमलप्रीत सिंह खख ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत चलाई जा रही मुहिम 'युद्ध नशों के विरुद्ध' के अंतर्गत की गई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।