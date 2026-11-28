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उनके मुकाबले असम के अशोक गवैरी को 10 वोट मिले। वहीं, रश्मि विज को 18 वोट मिले। चुनाव प्रक्रिया के लिए रिटायर्ड आईजी राजपाल सिंह संधू को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उनके साथ एडवोकेट आयुष यादव, रंजीत पवार और निहारिका तिवारी ने भी चुनाव करवाने में अहम भूमिका निभाई।नई कार्यकारिणी में गुजरात के किशोर पटेल, पश्चिम बंगाल के दिवाकर राय, महाराष्ट्र के सुरेश गांधी और जम्मू-कश्मीर के सहरी फारूक को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, जबकि राकेश कुमार को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। जोनल स्तर पर नॉर्थ जोन का प्रधान रिटायर्ड एआईजी सुरेंद्र कुमार, वेस्ट जोन का प्रधान सुरेश गांधी, साउथ जोन का प्रधान जे. वसंता और ईस्ट जोन का प्रधान किरोद कुमार को नियुक्त किया गया।प्रधान एमएफ फारूकी ने बताया कि अगले साल 26, 27 और 28 फरवरी को पहली बार जालंधर में साउथ एशियन चैंपियनशिप करवाई जाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि संगठन को सीएसआर के साथ 80जी और 12ए के तहत भी पंजीकृत करवाया गया है। आने वाली सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए भी जल्द कैलेंडर जारी किया जाएगा। फारूकी ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि अगले चार वर्षों में इंडियन चुकबॉल फेडरेशन को भारतीय खेल मंत्रालय के अधीन पंजीकृत करवाया जाए। इसके अलावा सभी राज्यों के संगठनों की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने और खेल को देशभर में बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।