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जालंधर के फिल्लौर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पिछले 12 दिनों से सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा है। शव डिकंपोज होना शुरू हो गया है और उससे दुर्गंध फैल रही है। अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि पुलिस को दो बार पत्र लिखने और शव की रिसीविंग लेने के बावजूद अब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। सिविल अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर डॉ. इकविंदर कौर ने बताया कि फिल्लौर पुलिस करीब 12 दिन पहले अज्ञात व्यक्ति का शव मोर्चरी में रखवाकर गई थी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार 72 घंटे के भीतर आवश्यक जांच पूरी कर पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जानी चाहिए, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। डॉ. इकविंदर कौर के अनुसार, अस्पताल प्रशासन इस मामले में दो बार फिल्लौर थाने को पत्र भेज चुका है, लेकिन अब तक कोई पुलिस अधिकारी शव के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने नहीं पहुंचा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की ओर से जरूरी प्रक्रिया पूरी किए बिना शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। मेडिकल ऑफिसर ने चिंता जताई कि लंबे समय तक मोर्चरी में पड़े रहने के कारण शव तेजी से डिकंपोज हो रहा है। इससे दुर्गंध के साथ-साथ संक्रमण और बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, मृतक प्रवासी व्यक्ति है और उसकी उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि, अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। अस्पताल प्रशासन ने मामले में जल्द कार्रवाई की जरूरत बताते हुए पुलिस और सिविल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

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