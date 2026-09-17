{"_id":"6aabea4c923f99d6460797ce","slug":"video-vicky-middukhera-foundation-launches-campaign-against-drug-abuse-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा: नशे के खिलाफ विक्की मिड्डूखेड़ा फाउंडेशन ने शुरू किया अभियान, ‘ड्रग फ्री पंजाब’ का दिया संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब में बढ़ते नशे के खिलाफ विक्की मिड्डूखेड़ा फाउंडेशन की ओर से ‘चढ़दी कला पंजाब–ड्रग फ्री पंजाब’ अभियान शुरू किया गया है आज वीरबार को मोगा के बीबी कहान कौर के गुरुद्वारा से एक मार्च निकला गया जिसमें भारी गिनती में नौजवान शामिल हुए जागरूकता मार्च निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। इस मौके पर विक्की मिड्डूखेड़ा फाउंडेशन के चेयरमैन अजयपाल सिंह मिड्डूखेड़ा ने बताया कि विक्की मिड्डूखेड़ा फाउंडेशन की ओर से ‘चढ़दी कला पंजाब–ड्रग फ्री पंजाब’ अभियान 12 सितंबर शुरू किया गया है जो कि पूरे पंजाब में इस मुहिम को चलाना हे आज मोगा में फाउंडेशन की और से एक मार्च निकाला गया उन्होंने बताया हमारे नौजवान पीढ़ियों को बचाने लिए हमारे प्रयास हे और हमारे साथ इस मुहिम में बहत नौजवान जुड़ गया। फाउंडेशन की और मांग हे पंजाब सरकार से नशे की लत से बाहर आने वाले लोगों के लिए ‘पंजाब रिकवरी कार्ड’ शुरू करने की मांग भी की है। इसके तहत इलाज के बाद मेडिकल फॉलोअप, काउंसलिंग, परिवार का सहयोग, पुनर्वास के साथ रोजगार और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अभियान का मुख्य संदेश युवाओं को नशे से दूर रहने और नशामुक्त पंजाब के निर्माण में योगदान देने का है।

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