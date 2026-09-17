पंजाब: रेलवे लाइन के पास युवक की संदिग्ध मौत, मरने से पहले बनाया था वीडियो; पत्नी ने जताया हत्या का शक

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शीला ने पुलिस को बताया कि उसके पति के लुधियाना निवासी एक महिला से कथित संबंध थे। आरोप है कि इसी को लेकर पवनदीप को लगातार परेशान किया जा रहा था। परिवार के अनुसार वह मानसिक रूप से परेशान था।परिजनों ने बताया कि मौत से कुछ समय पहले पवनदीप ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी। परिवार का कहना है कि वीडियो जांच में अहम खुलासे हो सकते हैं। पवनदीप घर से 10 मिनट में लौटने की बात कहकर निकला था। कुछ समय बाद रेलवे लाइन के पास उसकी मौत की सूचना मिली।परिजनों ने मांग की है कि मामले की जांच केवल आत्महत्या के लिए उकसाने तक सीमित न रखी जाए। उसके आखिरी संपर्कों, वीडियो और विवाद समेत सभी पहलुओं की जांच हो। सूचना पर रेलवे पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। जांच अधिकारी एएसआई सतनाम सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। मौत का कारण जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।