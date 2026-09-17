फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Suspicious death of a young boy in Jagraon

पंजाब: रेलवे लाइन के पास युवक की संदिग्ध मौत, मरने से पहले बनाया था वीडियो; पत्नी ने जताया हत्या का शक

Thu, 17 Sep 2026 10:44 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जगरांव
संवाद न्यूज एजेंसी, जगरांव Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 17 Sep 2026 10:44 PM IST
सार

परिजनों ने बताया कि मौत से कुछ समय पहले पवनदीप ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी

विज्ञापन
Suspicious death of a young boy in Jagraon
युवक की संदिग्ध मौत - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गांव हांस कलां में रेलवे लाइन के पास 35 वर्षीय पवनदीप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने परिवार के बयानों के आधार पर संबंधित महिला समेत दो लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। वहीं पत्नी शीला कुमारी ने पति की हत्या का शक जताते हुए गहन जांच की मांग की है।
विज्ञापन


शीला ने पुलिस को बताया कि उसके पति के लुधियाना निवासी एक महिला से कथित संबंध थे। आरोप है कि इसी को लेकर पवनदीप को लगातार परेशान किया जा रहा था। परिवार के अनुसार वह मानसिक रूप से परेशान था।
विज्ञापन


परिजनों ने बताया कि मौत से कुछ समय पहले पवनदीप ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी। परिवार का कहना है कि वीडियो जांच में अहम खुलासे हो सकते हैं। पवनदीप घर से 10 मिनट में लौटने की बात कहकर निकला था। कुछ समय बाद रेलवे लाइन के पास उसकी मौत की सूचना मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन


परिजनों ने मांग की है कि मामले की जांच केवल आत्महत्या के लिए उकसाने तक सीमित न रखी जाए। उसके आखिरी संपर्कों, वीडियो और विवाद समेत सभी पहलुओं की जांच हो। सूचना पर रेलवे पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। जांच अधिकारी एएसआई सतनाम सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। मौत का कारण जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed