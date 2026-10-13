{"_id":"6acddd3ac7d5e7a9b70b5e2f","slug":"video-teachers-protest-at-dav-college-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़: डीएवी कॉलेज में शिक्षकों का प्रदर्शन, कैश प्रमोशन, एचआरए की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डीएवी कॉलेज में शिक्षकों का प्रदर्शन। कैश प्रमोशन, एचआरए की मांग को लेकर सभी शिक्षक एकत्रित हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से वह अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए अलग-अलग कॉलेजों के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर यहां पर एकत्रित हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि आज यहां केवल दो घंटे का प्रदर्शन है। वहीं, जरूरत पड़ने पर वह यूटी सचिवालय में भी धरना देंगे।

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