{"_id":"6acddd3ac7d5e7a9b70b5e2f","slug":"video-teachers-protest-at-dav-college-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़: डीएवी कॉलेज में शिक्षकों का प्रदर्शन, कैश प्रमोशन, एचआरए की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंडीगढ़: डीएवी कॉलेज में शिक्षकों का प्रदर्शन, कैश प्रमोशन, एचआरए की मांग
डीएवी कॉलेज में शिक्षकों का प्रदर्शन। कैश प्रमोशन, एचआरए की मांग को लेकर सभी शिक्षक एकत्रित हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से वह अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए अलग-अलग कॉलेजों के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर यहां पर एकत्रित हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि आज यहां केवल दो घंटे का प्रदर्शन है। वहीं, जरूरत पड़ने पर वह यूटी सचिवालय में भी धरना देंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।