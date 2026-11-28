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मोगा में बाघापुराना और धर्मकोट नगर परिषद के 22 वार्डों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न
मोगा जिले में आज बाघापुराना और धर्मकोट नगर परिषद के कुल 22 वॉर्डों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रही।
दोनों नगर परिषदों के कुल 22 वॉर्डों में 92 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें नगर परिषद बाघापुराना के 15 वॉर्डों में 62 उम्मीदवार और नगर परिषद धर्मकोट के 7 वार्डों में 30 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, शाम 4 बजे तक धर्मकोट में 69.24 प्रतिशत और बाघापुराना में 61.36 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
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