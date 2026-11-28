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140 रुपये की लॉटरी टिकट ने दो सगे भाइयों को दिलाया एक लाख का इनाम

शाहिल शर्मा

Updated Sat, 28 Nov 2026 05:51 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 05:51 PM IST







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किस्मत कब किस पर मेहरबान हो जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसा ही एक मामला फिरोजपुर में सामने आया, जहां दो सगे भाइयों अंश और वंश की किस्मत चमक उठी। दोनों भाइयों के नाम 140 रुपये की लॉटरी टिकट से एक लाख रुपये का इनाम निकला है। ... और पढ़ें

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