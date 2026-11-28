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चार दिसंबर को कपूरथला आएंगे सीएम भगवंत मान, पांच को गांव इब्राहिमवाल में ‘लोक मिलनी’
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 4 दिसंबर को कपूरथला शहर और 5 दिसंबर को नडाला-बेगोवाल रोड स्थित गांव इब्राहिमवाल में ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री सीधे लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनेंगे।
मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर शनिवार को डिप्टी कमिश्नर आकाश बंसल और एसएसपी गौरव तूरा ने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष दलजीत राजू, हलका इंचार्ज दविंदर पाल सिंह रंगा, चेयरमैन कंवर इकबाल सिंह, परविंदर सिंह ढोट सहित अन्य नेताओं के साथ दोनों प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों पर की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठने की व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम, पार्किंग तथा अन्य जरूरी सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।
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