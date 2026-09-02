चंद सेकेंड में लुट गया व्यापारी: कार से उतरना पड़ा भारी, जालंधर की इस घटना से लें सबक

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रास्ते में पीएनबी चौक रेड लाइट के पास उनकी कार का टायर पंचर हो गया, जिसके बाद वह केसरी पेट्रोल पंप पर पंचर लगवाने के लिए रुके। जैसे ही वह कार से उतरकर टायर देखने के लिए पीछे गए। इसी दौरान एक व्यक्ति कार की सीट पर रखा नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। बैग में करीब 10 लाख रुपये होने की बात सामने आई है।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ तकनीकी जांच शुरू कर दी है। एडीसीपी सिटी-1 मुख्तियार राय ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहनों में नकदी या कीमती सामान बिना निगरानी के न छोड़ें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।