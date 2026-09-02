नंगल में भगवान श्री कृष्ण जनमाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा

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भगवान श्री कृष्ण जी के जनमाष्टमी पर्व को लेकर आज श्री सनातन धर्म सभा नंगल की और से सभा के अध्यक्ष रमेश गुलाटी के नेतृत्व में भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। नंगल की मेन मार्केट के शिव मन्दिर से शुरू हुई यह विशाल शोभा यात्रा विभिन्न बाजारों से होते हुए वापस शिव मन्दिर मेन मार्केट जाकर संपन्न हुई। इस शोभायात्रा में भगवान रूप की विभिन्न झांकियां व बैंड पार्टियां चार चांद लगा रही थी।इस विशाल शोभायात्रा के स्वागत के लिए यहां विभिन्न स्थानों पर स्वागती द्वार बनाए गए थे।

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