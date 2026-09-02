{"_id":"6a984fe064cb31cd5d0df813","slug":"video-removing-the-backwardness-of-the-kandi-region-is-my-top-priority-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कंडी क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता : सुशील कुमार पिंकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दसूहा विधानसभा क्षेत्र और विशेष रूप से कंडी क्षेत्र के विकास कार्यों को नई गति मिलने जा रही है। भाजपा नेता सुशील कुमार पिंकी के प्रयासों से राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी सांसद निधि से क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए समय-समय पर करीब एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। सुशील कुमार पिंकी ने बताया कि सांसद हरभजन सिंह की ओर से दसूहा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में विकास कार्य करवाने के लिए विशेष रूप से करीब 60 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस राशि से गांवों और पंचायत क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें लगाने, गलियों का निर्माण, सी-पाइट सहित अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन विकास कार्यों के लिए आवश्यक प्रस्ताव डिप्टी कमिश्नर कार्यालय को भेजे जा चुके हैं।

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