{"_id":"6a9851ce2b3552e7ac05f0f5","slug":"video-cabinet-minister-lays-foundation-stone-for-two-roads-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"पठानकोट: 65 लाख रुपये की लागत से बनेंगी दो सड़कें, कैबिनेट मंत्री किया शिलान्यास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विधानसभा हलका भोआ में विकास कार्यों को ओर गति देते हुए करीब 65 लाख रुपये की लागत से बनने वाली दो सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास कैबिनेट पंजाब मंत्री लाल चंद द्वारा किया गया। गांव रशपालमा और धलौरिया के निवासी लंबे समय से कच्चे रास्तों की समस्या से जूझ रहे थे, जिससे अब उन्हें राहत मिलने जा रही है। मंत्री ने कहा कि दोनों गांवों के लोग लंबे समय से पक्की सड़क की सुविधा का इंतजार कर रहे थे। कच्चे रास्तों के कारण बरसात के मौसम में जलभराव, कीचड़ और गड्ढों की समस्या बनी रहती थी। कई बार खराब रास्तों के कारण दोपहिया वाहनों और अन्य वाहनों से आवागमन भी मुश्किल हो जाता था। सड़कों के निर्माण के बाद लोगों को इन समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। पंजाब सरकार द्वारा दोनों सड़कों के निर्माण के लिए करीब 65 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। इन दोनों प्रोजेक्टों के तहत लगभग डेढ़ किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा।

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