{"_id":"6aa51100e15ec5bb0609928e","slug":"video-police-encounter-in-tarn-taran-wanted-accused-injured-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"तरनतारन में पुलिस मुठभेड़, वांछित आरोपी जगजीत सिंह दो गोलियां लगने से घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तरनतारन पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई में मुकदमा नंबर 205 में वांछित आरोपी जगजीत सिंह उर्फ जगी को मुठभेड़ के बाद घायल कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान आरोपी को दो गोलियां लगीं और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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