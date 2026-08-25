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फिरोजपुर में एनएचएम और आशा वर्करों का डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
फिरोजपुर में एनएचएम इंप्लाइज यूनियन पंजाब के आह्वान पर एनएचएम कर्मचारियों और आशा वर्करों ने मंगलवार को पंजाब सरकार और स्वास्थ्य विभाग की नीतियों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन नेताओं ने डिप्टी कमिश्नर को अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा।
यूनियन नेता बगीच सिंह ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से बराबर काम के लिए बराबर वेतन, लॉयल्टी बोनस, वेतन में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा केवल बैठकें और आश्वासन दिए जा रहे हैं। आशा वर्कर यूनियन की अध्यक्ष राजवंत कौर और परमजीत कौर ने आशा वर्करों का वेतन कम से कम 26 हजार रुपये करने और सभी भत्ते बहाल करने की मांग की।
एनएचएम नेता हरजिंदर सिंह ने चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो संघर्ष तेज किया जाएगा। यूनियन ने 26 अगस्त को रोष मार्च निकालकर एक घंटे के लिए चक्का जाम, 27 अगस्त को पंजाब बंद में सहयोग और 28 अगस्त को सिविल सर्जन कार्यालय में धरना देने का ऐलान किया है।
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