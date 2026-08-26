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पठानकोट में मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने जताया रोष, वित्त मंत्री का जलाया पुतला
एनएचएम कर्मचारियों ने मांगों को लेकर वित्त मंत्री पंजाब का पुतला शाहपुर चौक में जलाकर सरकार खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ आयुष्मान आरोग्य केंद्र के कर्मचारी भी रोष प्रदर्शन में मौजूद रहे। जिले के सभी केंद्र बंद रहने से मरीजों को मिलने वाली सरकारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। मरीजों को गर्मी के मौसम में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं, एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी जायज मांगों को अनदेखा कर रही है जिस वजह से पंजाब के समूचे सेहत कर्मियों में रोष है। जब तक उनकी सरकार मांगे नहीं मानती तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और इससे निकलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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