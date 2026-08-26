हुसैनीवाला बार्डर से सटी बस्ती राम लाल सतलुज दरिया पर नोचा लगाने के लिए भाजपा नेता हीरा सोढ़ी ने दी एक लाख रुपये की सेवा

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बस्ती राम लाल में सतलुज दरिया पर सुरक्षा के मद्देनजर नोचा लगाने के लिए यूनाइटेड सिख्स की ओर से संगतों के सहयोग से चलाए जा रहे सेवा कार्य में भाजपा युवा नेता अनुमित सिंह हीरा सोढ़ी ने एक लाख रुपये का योगदान दिया। इस दौरान सेवा कार्य से जुड़े सेवादारों और संगतों ने उनका आभार जताया। हीरा सोढ़ी ने कहा कि समाज और लोकहित से जुड़े कार्यों में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सतलुज दरिया के किनारे नोचा लगाने का यह कार्य लोगों की सुरक्षा और किनारों की मजबूती से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में दरिया का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में इस तरह के सेवा कार्य सुरक्षा के लिए सहायक हो सकते हैं। उन्होंने संगतों और समाजसेवियों से भी लोकहित के ऐसे कार्यों में बढ़-चढ़कर सहयोग देने की अपील की।

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