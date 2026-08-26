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फिरोजपुर में रक्षाबंधन को लेकर स्कूली बच्चों ने पुलिस मुलाजिमों को बांधी राखी

चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 06:37 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 06:37 PM IST







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फिरोजपुर में रक्षा बंधन पर्व के उपलक्ष्य पर स्कूली बच्चों ने पुलिस थानों में पहुंचकर पुलिस मुलाजिमों की कलाई पर राखी बांधी। बच्चों ने पुलिस कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर त्योहार की खुशियां साझा कीं। इस दौरान पुलिस मुलाजिमों ने भी बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनकी सुरक्षा व उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ... और पढ़ें

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