{"_id":"6a8ee4b29532670b480e6548","slug":"rahul-s-it-report-shows-3-leaders-including-warring-active-on-social-media-while-10-others-remained-inactive-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"राहुल गांधी की IT रिपोर्ट में राजा वड़िंग समेत 3 नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव, 10 रहे निष्क्रिय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस हाईकमान ने अपने वरिष्ठ नेताओं की सोशल मीडिया सक्रियता पर नजर रखना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विशेष आईटी टीम से पंजाब के उन वरिष्ठ नेताओं को लेकर रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिनके कंधों पर आगामी चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। इस रिपोर्ट में यह भी देखा गया कि वरिष्ठ नेता पार्टी हाईकमान के मुद्दों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कितनी गंभीरता से आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब कांग्रेस के 13 वरिष्ठ नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए। इनमें से प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति के प्रभारी विजय इंदर सिंगला और चुनाव प्रचार समिति के सह-अध्यक्ष एवं विधायक राणा गुरजीत सिंह ही सक्रिय नजर आए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस एक्सरसाइज के लिए राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे में हुए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को आधार बनाया गया था। आईटी टीम ने देखा कि पंजाब के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी के कार्यक्रम और उनकी स्पीच को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कितना आगे बढ़ाया। रिपोर्ट के अनुसार, राजा वड़िंग, विजय इंदर सिंगला और राणा गुरजीत सिंह ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और उनकी स्पीच को भी आगे बढ़ाया।



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