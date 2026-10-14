{"_id":"6acf74f768dd07390506192c","slug":"video-new-aam-aadmi-clinics-launched-with-two-doctors-and-medical-staff-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"दो डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ शुरू हुए नए आम आदमी क्लीनिक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पठानकोट को मिलने वाले दस नए आम आदमी क्लीनिकों में दो गांव नरोट मेहरा और भड़ोली में उद्दघाटन कर कैबिनेट मंत्री पंजाब लाल चंद कटारूचक्क ने क्षेत्र वासियों को समर्पित किया। उनके साथ सिविल सर्जन पठानकोट डॉ. सुनीता शर्मा और एसएमओ सिविल अस्पताल पठानकोट डा. सुनील चंद भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि विधानसभा हलका भोआ के गांव नरोट मेहरा और भड़ोली के लोगों को नए आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जिला पठानकोट में कुल 10 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से दो क्लीनिक एक नरोट मेहरा और एक भड़ोली के लोगों को समर्पित किए गए हैं। नरोट मेहरा में क्लीनिक की इमारत का लाखों रुपये की लागत से नवीनीकरण किया गया है और यहां दो डॉक्टरों सहित जरूरी मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया है। क्लीनिकों में मरीजों को 105 तरह की दवाइयां और 47 तरह के टेस्टों की सुविधा मिलेगी, जिससे आम लोगों को इलाज के लिए दूर-दराज जाने की जरूरत कम होगी और लोगों के समय और पैसे की बचत होगी।

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