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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Man beaten up on a bus in Bathinda

बठिंडा में भरी बस में व्यक्ति की पिटाई, हमलावरों पर केस दर्ज

Wed, 09 Sep 2026 10:19 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Wed, 09 Sep 2026 10:19 PM IST
Man beaten up on a bus in Bathinda
बठिंडा जिले के थाना नाथाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने बस के आगे गाड़ी लगाकर पहले बस को रुकवाया फिर बस के अंदर घुसकर काउंटर इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के सगे भाई के साथ बुरी तरह मारपीट की। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं, घायल कुलदीप सिंह को उपचार के लिए सिविल अस्पताल नाथाना में दाखिल करवाया गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है। काउंटर इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने कहा उनके भाई कुलदीप सिंह का रिश्तेदारों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जब उनके भाई कोर्ट में पेशी के बाद बस में सवार होकर घर जा रहे थे तो थाना नाथाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने बस के आगे गाड़ी लगाकर बस को रुकवाया और डंडे लेकर बस में घुस गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। बदमाशों ने भरी बस में कुलदीप सिंह के साथ बुरी तरह मारपीट की जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वह अस्पताल में भर्ती हैं। डीएसपी भूच्चो प्रितपाल सिंह ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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