बठिंडा: जमीनी रंजिश में शख्स की पिटाई, भरी बस में घुसे बदमाश, जमकर बरसाई लाठियां; केस दर्ज

बठिंडा जिले के थाना नाथाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने बस के आगे गाड़ी लगाकर पहले बस को रुकवाया फिर बस के अंदर घुसकर काउंटर इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के सगे भाई के साथ बुरी तरह मारपीट की। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।

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वहीं, घायल कुलदीप सिंह को उपचार के लिए सिविल अस्पताल नाथाना में दाखिल करवाया गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है। काउंटर इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने कहा उनके भाई कुलदीप सिंह का रिश्तेदारों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।जब उनके भाई कोर्ट में पेशी के बाद बस में सवार होकर घर जा रहे थे तो थाना नाथाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने बस के आगे गाड़ी लगाकर बस को रुकवाया और डंडे लेकर बस में घुस गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। बदमाशों ने भरी बस में कुलदीप सिंह के साथ बुरी तरह मारपीट की जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वह अस्पताल में भर्ती हैं।डीएसपी भूच्चो प्रितपाल सिंह ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।