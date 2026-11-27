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पठानकोट के बमियाल बॉर्डर पर गुरुवार रात बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठिये को मार गिराया। घटना पहाड़ीपुर बीओपी के पास की बताई जा रही है, जहां सीमा पर तैनात जवानों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे एक व्यक्ति को देख कार्रवाई की।

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