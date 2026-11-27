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जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात करीब तीन बजे पाकिस्तान की ओर से एक व्यक्ति भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए फायरिंग की, जिसमें घुसपैठिया मारा गया। घटना के बाद पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई।घटनास्थल पर बीएसएफ, पंजाब पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठिये की पहचान, उसके भारत में प्रवेश करने के प्रयास तथा घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही हैं।थाना नरोट जैमल सिंह के प्रभारी दलजीत सिंह ने बताया कि बीएसएफ की ओर से एक पाकिस्तानी घुसपैठिये को मार गिराया गया है। घटनास्थल पर विभिन्न एजेंसियों की ओर से जांच की जा रही है तथा सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है।