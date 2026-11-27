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न्यू चंडीगढ़ के पल्लनपुर में पंजाब इक्वेस्ट्रियन फेस्टिवल 3.0 आयोजित

Nivedita

Updated Fri, 27 Nov 2026 11:46 AM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 11:46 AM IST







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न्यू चंडीगढ़ के पल्लनपुर में आज से 29 नवंबर तक पंजाब इक्वेस्ट्रियन फेस्टिवल 3.0 आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और पंजाब पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस समारोह में घुड़सवारी के रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। ... और पढ़ें

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