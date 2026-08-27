फिरोजपुर के गांव बनांवाली में पूर्व कांग्रेसी सरपंच पर फायरिंग

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फिरोजपुर के गांव बनांवाली में पूर्व कांग्रेसी सरपंच परमजीत सिंह पंमा पर गोली चलाकर उन्हें जख्मी कर दिया गया। गोली लगने से घायल परमजीत सिंह को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा गोली चलाने वाले आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।

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