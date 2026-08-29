{"_id":"6a92cde09b4df2483e0347fb","slug":"video-two-brothers-ploy-to-secure-police-protection-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिस सुरक्षा लेने के लिए दो भाइयों का कारनामा, खुद के घर पर रची हमले की झूठी साजिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुलिस सुरक्षा लेने की चाहत ने दो भाइयों का जेल जाने का रास्ता तय कर दिया है। बजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल के लिए संस्था चलाने वाले दोनों भाइयों हरजीत सिंह व रणजीत सिंह निवासी गांव भुच्चो खुर्द को पुलिस सुरक्षा लेने की चाहत इस कदर हुई कि दोनों भाइयों ने खुद ही दो लोगों को हायर करके अपने घर पर रात के समय पानी की बोतल फिंकवा ली और बाद में अपने घर के अंदर पेट्रोल से आग लगाकर पेट्रोल बम से हमला होने की सूचना पुलिस को दी। दो आरोपी गिरफ्तार इस मामले का पता तब चला जब पुलिस ने बोतल फेंकने वाले एक आरोपी अनमोलप्रीत सिंह को तरनतारन से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी हरजीत सिंह को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। थाना कैंट के एसएचओ दलजीत सिंह ने बताया कि 26 अगस्त रात को पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि गांव भुच्चो खुर्द में हरजीत सिंह एवं रणजीत सिंह के घर पर अज्ञात व्यक्तियों ने पेट्रोल बम फेंक कर हमला किया है। उन्होंने बताया कि उक्त मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी।

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