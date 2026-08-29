दो आरोपी गिरफ्तार इस मामले का पता तब चला जब पुलिस ने बोतल फेंकने वाले एक आरोपी अनमोलप्रीत सिंह को तरनतारन से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी हरजीत सिंह को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। थाना कैंट के एसएचओ दलजीत सिंह ने बताया कि 26 अगस्त रात को पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि गांव भुच्चो खुर्द में हरजीत सिंह एवं रणजीत सिंह के घर पर अज्ञात व्यक्तियों ने पेट्रोल बम फेंक कर हमला किया है। उन्होंने बताया कि उक्त मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी।

सूत्र बताते हैं कि इस मामले में पुलिस ने आस-पास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पुलिस आरोपी अनमोलप्रीत सिंह तक पहुंच गई। जब पुलिस ने पकड़े गए आरोपी अनमोलप्रीत से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि दोनों भाइयों ने मिलकर साजिश के तहत उसे एवं उसके साथ अमृतपाल सिंह को हायर किया था। दोनों ने उनके घर पर पानी की बोतल फेंकी।



सूत्रों ने आगे बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों को तरनतारन से बस से बठिंडा बुलाया गया। बठिंडा में जब आरोपी पहुंचे तो दोनों के साथ हरजीत सिंह और उसका भाई रणजीत सिंह संपर्क में थे और फोन कॉल के जरीए उन्हें लोकेशन बता रहे थे। पकड़े गए आरोपी ने खुलासा किया कि उनको उक्त वारदात को अंजाम देने के लिए दो हजार रुपये मिलने थे। पुलिस ने खुलासा होने के बाद हरजीत सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जिसने पुलिस पूछताछ में बताया कि हायर किए गए दोनों लोगों ने उनके घर पर पानी की बोतल फेंकी थी, लेकिन उसे पेट्रोल बम बनाकर घटना पेश करने के लिए उन्होंने खुद ही घर के अंदर पेट्रोल से आग लगा ली थी। अब पुलिस फरार चल रहे रणजीत सिंह और अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।



मलेशिया से खुद को करवाया था धमकी भरा मैसेज

सूत्र बतातें है कि दोनों भाइयों ने पुलिस सुरक्षा हासिल करने के लिए मलेशिया से खुद के मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति से धमकी भरा मैसेज भी सेंड करवाया था। पुलिस ने उस संदेश की जांच शुरू की थी लेकिन दोनों भाइयों को किसी कारण सुरक्षा नहीं मिली। सुरक्षा लेने के लिए दोनों भाइयों ने अदालत में भी याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने डिस्पोज ऑफ कर दी।सूत्र बताते हैं कि दोनों भाइयों हरजीत सिंह एवं रणजीत सिंह ने पुलिस सुरक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। लेकिन अदालत ने भी दोनों भाइयों की इस याचिका को खारिज कर दिया था।