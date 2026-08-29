फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Two brothers ploy to secure police protection

पंजाब: सुरक्षा लेने के लिए दो भाइयों का कारनामा, खुद के घर पर रची हमले की झूठी साजिश; पुलिस ने किया बेनकाब

Sat, 29 Aug 2026 05:27 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 29 Aug 2026 05:27 PM IST
सार

दोनों भाई पुलिस सुरक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए थे जहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। दोनों ने मलेशिया से खुद को धमकी भरा मैसेज भी करवाया था। 

विज्ञापन
Two brothers ploy to secure police protection
गिरफ्तार आरोपी - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पुलिस सुरक्षा लेने की चाहत ने दो भाइयों का जेल जाने का रास्ता तय कर दिया है। बजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल के लिए संस्था चलाने वाले दोनों भाइयों हरजीत सिंह व रणजीत सिंह निवासी गांव भुच्चो खुर्द को पुलिस सुरक्षा लेने की चाहत इस कदर हुई कि दोनों भाइयों ने खुद ही दो लोगों को हायर करके अपने घर पर रात के समय पानी की बोतल फिंकवा ली और बाद में अपने घर के अंदर पेट्रोल से आग लगाकर पेट्रोल बम से हमला होने की सूचना पुलिस को दी। 

विज्ञापन


दो आरोपी गिरफ्तार 
इस मामले का पता तब चला जब पुलिस ने बोतल फेंकने वाले एक आरोपी अनमोलप्रीत सिंह को तरनतारन से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी हरजीत सिंह को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। थाना कैंट के एसएचओ दलजीत सिंह ने बताया कि 26 अगस्त रात को पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि गांव भुच्चो खुर्द में हरजीत सिंह एवं रणजीत सिंह के घर पर अज्ञात व्यक्तियों ने पेट्रोल बम फेंक कर हमला किया है। उन्होंने बताया कि उक्त मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। 

विज्ञापन

सूत्र बताते हैं कि इस मामले में पुलिस ने आस-पास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पुलिस आरोपी अनमोलप्रीत सिंह तक पहुंच गई। जब पुलिस ने पकड़े गए आरोपी अनमोलप्रीत से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि दोनों भाइयों ने मिलकर साजिश के तहत उसे एवं उसके साथ अमृतपाल सिंह को हायर किया था। दोनों ने उनके घर पर पानी की बोतल फेंकी।

सूत्रों ने आगे बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों को तरनतारन से बस से बठिंडा बुलाया गया। बठिंडा में जब आरोपी पहुंचे तो दोनों के साथ हरजीत सिंह और उसका भाई रणजीत सिंह संपर्क में थे और फोन कॉल के जरीए उन्हें लोकेशन बता रहे थे। पकड़े गए आरोपी ने खुलासा किया कि उनको उक्त वारदात को अंजाम देने के लिए दो हजार रुपये मिलने थे। पुलिस ने खुलासा होने के बाद हरजीत सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जिसने पुलिस पूछताछ में बताया कि हायर किए गए दोनों लोगों ने उनके घर पर पानी की बोतल फेंकी थी, लेकिन उसे पेट्रोल बम बनाकर घटना पेश करने के लिए उन्होंने खुद ही घर के अंदर पेट्रोल से आग लगा ली थी। अब पुलिस फरार चल रहे रणजीत सिंह और अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। 

मलेशिया से खुद को करवाया था धमकी भरा मैसेज
सूत्र बतातें है कि दोनों भाइयों ने पुलिस सुरक्षा हासिल करने के लिए मलेशिया से खुद के मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति से धमकी भरा मैसेज भी सेंड करवाया था। पुलिस ने उस संदेश की जांच शुरू की थी लेकिन दोनों भाइयों को किसी कारण सुरक्षा नहीं मिली। सुरक्षा लेने के लिए दोनों भाइयों ने अदालत में भी याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने डिस्पोज ऑफ कर दी।सूत्र बताते हैं कि दोनों भाइयों हरजीत सिंह एवं रणजीत सिंह ने पुलिस सुरक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। लेकिन अदालत ने भी दोनों भाइयों की इस याचिका को खारिज कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed