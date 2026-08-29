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Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Amritpal close associate Gurmeet Singh Bukkan released from jail on parole.

जेल से बाहर आया अमृतपाल का करीबी: हाथ में हथकड़ी के साथ पिता की चिता को दी आग, वारिस पंजाब दे का है प्रत्याशी

Sat, 29 Aug 2026 06:00 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 29 Aug 2026 06:00 PM IST
सार

गुरमीत सिंह बुक्कन वाला, अमृतपाल सिंह के करीबी साथियों में से एक हैं। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया गया था। हालांकि, साल 2025 में अमृतपाल सिंह के कुछ साथियों के साथ गुरमीत सिंह बुक्कन वाला से भी एनएसए हटा दिया गया था।

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Amritpal close associate Gurmeet Singh Bukkan released from jail on parole.
वारिस पंजाब दे प्रत्याशी को पैरोल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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मोगा के गांव बुक्कन वाला निवासी और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी साथी गुरमीत सिंह बुक्कन वाला ने अपने पिता बलबिंदर सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लिया। बलबिंदर सिंह का हाल ही में निधन हो गया था, जिसके बाद उनके बेटे गुरमीत सिंह को भटिंडा जेल से पैरोल पर बाहर लाया गया।

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पिता को मुखाग्नि देने के बाद भावुक हुए गुरमीत 
शनिवार को गांव बुक्कन वाला में बलबिंदर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गुरमीत सिंह बुक्कन वाला ने नम आंखों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुरमीत सिंह को विशेष पैरोल पर जेल से बाहर लाया गया था। इस अवसर पर काफी संख्या में वारिस पंजाब दे के नेताओं की उपस्थिति रही। खासतौर पर अमृतपाल सिंह के पिता और माता भी विशेष रूप से अंतिम संस्कार में शामिल हुए।
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NSA के तहत थे बंद, अब भटिंडा जेल में 
गुरमीत सिंह बुक्कन वाला, अमृतपाल सिंह के करीबी साथियों में से एक हैं। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया गया था। हालांकि, साल 2025 में अमृतपाल सिंह के कुछ साथियों के साथ गुरमीत सिंह बुक्कन वाला से भी एनएसए हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्हें भटिंडा जेल में रखा गया है।
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2027 के चुनाव के लिए वारिस पंजाब दे की ओर से गुरमीत सिंह बुक्कन वाला को उम्मीदवार घोषित किया गया है। पिता के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने के बाद, पुलिस ने गुरमीत सिंह को दोबारा अपनी कस्टडी में ले लिया और भटिंडा जेल ले जाया गया। 

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