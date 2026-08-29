{"_id":"6a92cde463091e8ff4073b04","slug":"video-ardas-organized-at-guru-nanak-college-moga-for-the-release-and-parole-of-imprisoned-sikh-prisoners-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बंदी सिंहों की रिहाई और पैरोल के लिए गुरु नानक कॉलेज मोगा में करवाई गई अरदास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी), श्री अमृतसर साहिब के अधीन चल रहे गुरु नानक कॉलेज मोगा में आज बंदी सिंहों की रिहाई, पैरोल तथा उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए विशेष धार्मिक समागम करवाया गया। इस अवसर पर श्री सुखमणि साहिब जी के पाठ के उपरांत विशेष अरदास की गई। समागम में गुरु नानक कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ-साथ कॉलेज के स्टाफ ने भी श्रद्धापूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान संगत ने वाहेगुरु के चरणों में अरदास करते हुए लंबे समय से जेलों में बंद बंदी सिंहों की जल्द रिहाई और उनकी पैरोल की मांग के साथ-साथ उनकी चढ़दी कला एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की।समागम की अगुवाई शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता संजीत सिंह सन्नी गिल ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बंदी सिंहों की रिहाई के लिए संगत लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है और आज का यह समागम भी इसी भावना के तहत करवाया गया है।

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