मोगा में फर्नीचर शोरूम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

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मोगा के अकलसर रोड स्थित जनता फर्नीचर शोरूम में बुधवार देर शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते शोरूम में रखे लाखों रुपये के बेड, सोफे और अन्य फर्नीचर जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तीन गाड़ियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

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