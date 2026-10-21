{"_id":"6ad8d38b977a8d004e0da2c1","slug":"video-strike-by-punjab-roadways-employees-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब रोडवेज-पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों की मांगों को लेकर हड़ताल जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब (25/11) का संघर्ष लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार, 21 अक्टूबर को वित्तमंत्री एवं परिवहन मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा के साथ यूनियन के प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। हालांकि, यूनियन ने बैठक को बेनतीजा बताते हुए हड़ताल जारी रखने और संघर्ष को और तेज करने का ऐलान किया है। बैठक के बाद यूनियन के प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल ने वीडियो जारी कर कहा कि बैठक के दौरान कर्मचारियों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बैठक में पीआरटीसी प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। बैठक में स्टेट ट्रांसपोर्ट सचिव, डायरेक्टर और परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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