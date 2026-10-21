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पंजाब में फ्लिपकार्ट कर्मी से लाखों की लूट: बाइक सवार बदमाशों ने मारी टक्कर, हथियार दिखा नकदी से भरा बैग छीना

Wed, 21 Oct 2026 08:15 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 21 Oct 2026 08:15 PM IST
सार

पंजाब में फ्लिपकार्ट कर्मी से साढ़े चार लाख रुपये की लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने कर्मी की स्कूटी को टक्कर मारी और कैश लेकर फरार हो गए। 

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Flipkart employee robbed of lakhs in Faridkot Punjab
मामले की जांच करती पुलिस - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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फरीदकोट के कोटकपूरा रोड पर बुधवार शाम बाइक सवार दो युवकों ने फ्लिपकार्ट के एक कर्मचारी को निशाना बनाते हुए उससे 4.50 लाख रुपये की नकदी लूट ली। आरोपियों ने पहले उसकी स्कूटी को टक्कर मारकर सड़क पर गिराया और फिर तेजधार हथियार दिखाकर नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। 

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शाम करीब पांच बजे की घटना
वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, कोटकपूरा रोड स्थित फ्लिपकार्ट कार्यालय में काम करने वाला विक्रमजीत सिंह बुधवार शाम करीब चार बजे, 4.50 लाख रुपये की नकदी बैग में रखकर स्कूटी से बैंक के लिए निकला था। कार्यालय से कुछ ही दूरी पर पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। 
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पुलिस कर रही मामले की जांच
विक्रमजीत सिंह के सड़क पर गिरते ही दोनों युवकों ने उसे तेजधार हथियार दिखाया और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस अब आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। 
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डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए विभिन्न पहलुओं से पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

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