{"_id":"6aa167bbf3ed3eef410d904f","slug":"video-congress-press-conference-in-pathankot-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"पठानकोट में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप पर बोला हमला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरकारी कर्मचारियों के साथ वन पेंशन स्कीम तथा महंगाई भत्ते के वादे को पूरा न करने और कर्मचारियों के साथ किए जा रहे भेदभाव के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस द्वारा जिलाध्यक्ष पन्ना लाल भाटिया की अध्यक्षता में एक प्रेसवार्ता की। जिसमें विंग कमांडर अनुमा आचार्य (सेवानिवृत्त) एआईसीसी मीडिया इंचार्ज ने विशेष रूप से शामिल हाे कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जिलाध्यक्ष पन्ना लाल भाटिया और कांग्रेस नेता आशीश विज ने कहा कि पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से वन पेंशन स्कीम तथा महंगाई भत्ते को लेकर जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने में सरकार विफल रही है। सरकारी कर्मचारी अपने जायज अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एक ओर पंजाब सरकार सरकारी विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार पर भारी मात्रा में धन खर्च कर रही है। वहीं, दूसरी ओर अपने कर्मचारियों को उनका वादा किया गया महंगाई भत्ता (डीए) देने में आनाकानी कर रही है। यह सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय और भेदभाव है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के जायज अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से उठाया जाएगा और जब तक कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलता, तब तक उनकी आवाज बुलंद की जाती रहेगी। इस मौके सीनियर कांग्रेस नेता राकेश बबली, चरणजीत सिंह हैप्पी, पार्षद रजनी मन्हास, पार्षद अजय कुमार, पार्षद जोगिंदर पहलवान, पार्षद बलविंदर ज्योति, पार्षद सुरिंदर बिल्ला आदि मौजूद थे।

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