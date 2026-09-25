{"_id":"6ab65693198785277901280f","slug":"video-body-of-30-year-old-man-missing-for-three-days-found-in-canal-in-pathankot-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"पठानकोट में तीन दिन से गायब 30 वर्षीय युवक की नहर से मिली लाश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पठानकोट के छोटेपुर क्षेत्र में रहने वाला एक 30 वर्षीय युवक जो पिछले तीन दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था उसकी लाश यूबीडीसी नहर से मिली है। मृतक की पहचान पंकज 30 वर्षीय निवासी छोटेपुर सुजानपुर के रूप में हुई है। मृतक विवाहित था और अपने पीछे पत्नी तथा दो बच्चों को छोड़ गया है। परिवार ने युवक की मौत को हादसा मानने से इनकार करते हुए गांव के तीन युवकों पर हत्या करने का संदेह जताया है। मृतक के परिजनों के अनुसार पंकज 22 सितंबर को घर से निकला था। गांव के ही तीन युवक उसे काम दिलाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गए थे। परिवार का दावा है कि इसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद पंकज का कोई पता नहीं चल सका। युवक की तलाश के दौरान नहर के किनारे उसका मोबाइल फोन और चप्पलें मिलने से परिवार की चिंता ओर बढ़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने एनडीआरएफ की सहायता से जलमार्ग में सर्च अभियान चलाया। कई घंटों की तलाश के बाद शव नौशहरा नलबंदा नहर से बरामद किया गया। पंकज की मां सुनीता देवी और पिता प्रवीण कुमार का आरोप है मृतक के सिर, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं। पंकज को पुरानी रंजिश के चलते निशाना बनाया गया और घटना के बाद उसके शव को नहर में डाल दिया गया है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। परिवार ने गांधीनगर क्षेत्र के तीन युवकों पर संदेह जताते हुए पुलिस को उनके नाम बताए हैं। परिजनों ने मांग की है कि मामले की गहन जांच कर घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ, थाना सुजानपुर के प्रभारी अरुण शर्मा मुताबिक लापता युवक का शव बरामद कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल के शवगृह में भेजा गया है। पुलिस परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।

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