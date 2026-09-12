{"_id":"6aa5045211f6a8a1ff08f6c2","slug":"video-accident-in-kapurthala-three-died-on-national-highway-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"कपूरथला में देर रात हादसे में तीन लोगों की माैत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कपूरथला में अमृतसर नेशनल हाईवे पर देर रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक की अज्ञात वाहन के साथ भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद बाइक सवार तीनों सड़क पर गिर गए। हादसा इतना भयानक था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में दो महिलाएं शामिल है।

... और पढ़ें