आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर-33 स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

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आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर-33 स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर दी है। पुलिस की मौजूदगी के बीच कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर जमा रहे और नारे लगाते रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन भाजपा कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया, जहां उन्होंने अपनी बातें जोर-शोर से रखीं। इलाके में पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण सामान्य यातायात और आवाजाही प्रभावित हुई।

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