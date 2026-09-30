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चंडीगढ़ सेक्टर 19 सदर बाजार मार्किट में फूड सप्लाई विभाग ने फूड कॉर्नर पर की रेड

Nivedita

Updated Wed, 30 Sep 2026 03:27 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 03:27 PM IST







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चंडीगढ़ सेक्टर 19 सदर बाजार मार्किट में फूड सप्लाई विभाग द्वारा एक फूड कॉर्नर पर रेड की गई। इस दाैरान सैंपल लिए गए।

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