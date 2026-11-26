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मोगा में आम आदमी पार्टी की रैली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान पहुंचे। इस दाैरान केजरीवाल ने कहा कि हमने सभी गारंटी पूरी की। केजरीवाल ने मान सरकार के काम गिनवाकर 2027 के लिए वोट मांगे। वहीं सीएम भगवंत मान ने अपने संबोधन में अकाली दल पर तीखे हमले किए। रैली में स्मार्ट राशन कार्डों के वितरण की भी शुरुआत की गई।

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