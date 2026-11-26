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बठिंडा में नाै साल पहले करोड़ों की ठगी कर फरार हुए आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी शादी समारोह में कीर्तन करते पकड़ा गया। वहीं मोगा में एक युवक ने अपने सोते पिता को गोली मार दी। पिता-पुत्र के बीच नशे को लेकर विवाद होता था।