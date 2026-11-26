Chd-Pb Big News: मोगा में आप की रैली, पीयू में छात्र ने जान दी; बठिंडा में नाै साल बाद पकड़ा गया ठग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 26 Nov 2026 04:42 PM IST
सार
पंजाब में आज आम आदमी पार्टी ने मोगा में महारैली कर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। रैली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने लोगों को संबोधित किया। वहीं पीयू में आज एक प्रथम वर्ष के छात्र ने सुसाइड कर लिया। पढ़ें चंडीगढ़-पंजाब की बड़ी खबरें
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विस्तार
बठिंडा में नाै साल पहले करोड़ों की ठगी कर फरार हुए आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी शादी समारोह में कीर्तन करते पकड़ा गया। वहीं मोगा में एक युवक ने अपने सोते पिता को गोली मार दी। पिता-पुत्र के बीच नशे को लेकर विवाद होता था। पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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मोगा में आप की रैली
मोगा में आम आदमी पार्टी की रैली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान पहुंचे। इस दाैरान केजरीवाल ने कहा कि हमने सभी गारंटी पूरी की। केजरीवाल ने मान सरकार के काम गिनवाकर 2027 के लिए वोट मांगे। वहीं सीएम भगवंत मान ने अपने संबोधन में अकाली दल पर तीखे हमले किए। रैली में स्मार्ट राशन कार्डों के वितरण की भी शुरुआत की गई। पढ़ें पूरी खबर
पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के छात्र ने किया सुसाइड
पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर-5 में गुरुवार को यूआईईटी (यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान जम्मू निवासी आर्यन के रूप में हुई है। पढ़ें पूरी खबर
मोगा में आम आदमी पार्टी की रैली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान पहुंचे। इस दाैरान केजरीवाल ने कहा कि हमने सभी गारंटी पूरी की। केजरीवाल ने मान सरकार के काम गिनवाकर 2027 के लिए वोट मांगे। वहीं सीएम भगवंत मान ने अपने संबोधन में अकाली दल पर तीखे हमले किए। रैली में स्मार्ट राशन कार्डों के वितरण की भी शुरुआत की गई। पढ़ें पूरी खबर
पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के छात्र ने किया सुसाइड
पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर-5 में गुरुवार को यूआईईटी (यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान जम्मू निवासी आर्यन के रूप में हुई है। पढ़ें पूरी खबर
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50 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार
बठिंडा में 50 करोड़ रुपये की ठगी का आरोपी शादी समारोह में कीर्तन करते पकड़ा गया। वह नाै साल से फरार था। इस दौरान उसने अपना हुलिया बदला। दाढ़ी बढ़ा ली और अमृतधारी सिख बनकर शादी में पहुंच गया। हालांकि जिन लोगों से उसने 18% के सालाना ब्याज के लालच देकर करोड़ों रुपये हड़पे थे, उन पीड़ितों की संस्था के चेयरमैन ने उसे देख लिया। उन्होंने तब तो कुछ नहीं कहा लेकिन पुलिस से तालमेल कर लिया। पढ़ें पूरी खबर
लक्की ठाकुर हत्याकांड में नया वीडियो आया सामने
जालंधर के प्रॉपर्टी कारोबारी लक्की ठाकुर उर्फ लक्की खोखा की हत्या के मामले में विवाद की वजह बना वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो हत्या से चार दिन पहले बनाया गया था। वीडियो में शिवसेना नेता नरिंदर थापर के बेटे रंजम थापर और उसके साथी लक्की के भाई की स्कूटी रोककर उसके पास मौजूद शराब की जांच करते और उस पर शराब बेचने के आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर
मोगा में युवक ने पिता को गोली माारी
मोगा की टांगेवाला गली में बीती रात एक युवक ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, टांगेवाला गली निवासी कुलदीप सिंह (65) रात को अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान उनके बेटे ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पढ़ें पूरी खबर
बठिंडा में 50 करोड़ रुपये की ठगी का आरोपी शादी समारोह में कीर्तन करते पकड़ा गया। वह नाै साल से फरार था। इस दौरान उसने अपना हुलिया बदला। दाढ़ी बढ़ा ली और अमृतधारी सिख बनकर शादी में पहुंच गया। हालांकि जिन लोगों से उसने 18% के सालाना ब्याज के लालच देकर करोड़ों रुपये हड़पे थे, उन पीड़ितों की संस्था के चेयरमैन ने उसे देख लिया। उन्होंने तब तो कुछ नहीं कहा लेकिन पुलिस से तालमेल कर लिया। पढ़ें पूरी खबर
लक्की ठाकुर हत्याकांड में नया वीडियो आया सामने
जालंधर के प्रॉपर्टी कारोबारी लक्की ठाकुर उर्फ लक्की खोखा की हत्या के मामले में विवाद की वजह बना वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो हत्या से चार दिन पहले बनाया गया था। वीडियो में शिवसेना नेता नरिंदर थापर के बेटे रंजम थापर और उसके साथी लक्की के भाई की स्कूटी रोककर उसके पास मौजूद शराब की जांच करते और उस पर शराब बेचने के आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर
मोगा में युवक ने पिता को गोली माारी
मोगा की टांगेवाला गली में बीती रात एक युवक ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, टांगेवाला गली निवासी कुलदीप सिंह (65) रात को अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान उनके बेटे ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पढ़ें पूरी खबर