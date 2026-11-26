{"_id":"6b080b94e25ee1e65c0c982e","slug":"video-constitution-day-celebrated-in-ferozepur-division-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर मंडल में मनाया गया संविधान दिवस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फिरोजपुर रेल मंडल कार्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) संजीव कुमार की अगुवाई में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया तथा संविधान के मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ ली। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों और मंडल कार्यालयों में रेल यात्रियों एवं कर्मचारियों को संविधान के महत्व तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक नितिन गर्ग, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रंजना सहगल, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि पाण्डेय, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक परमदीप सिंह सैनी, मंडल कार्मिक अधिकारी विजेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं रेल कर्मचारी उपस्थित रहे।
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