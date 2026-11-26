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आम आदमी पार्टी की मोगा रैली के मद्देनजर फरीदकोट जिला पुलिस की ओर से कर्मचारी संगठनों के नेताओं को हिरासत में लेने और कुछ को घरों में नजरबंद करने पर कर्मचारी संगठनों में रोष फैल गया। इसके विरोध में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि थाना सिटी पहुंच गए और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया। करीब दो घंटे की तनातनी के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा कर दिया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि वीरवार को मोगा रैली के दौरान संगठनों का कोई विरोध प्रदर्शन या कार्यक्रम निर्धारित नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने डीसी दफ्तर यूनियन के जिला प्रधान करण जैन को सुबह उनके घर से हिरासत में लेकर थाने में बंद कर दिया, जबकि डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के जिला प्रधान सुखविंदर सिंह सुक्खी को घर में नजरबंद कर दिया गया। सूचना मिलने पर मिनिस्टीरियल कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय नेता गुरनाम सिंह विर्क के नेतृत्व में कर्मचारी थाना सिटी पहुंचे। विरोध के बाद करण जैन सहित अन्य कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया। गुरनाम सिंह विर्क ने कहा कि आप सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। स्वीकार की जा चुकी मांगें भी लागू नहीं की जा रहीं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघर्ष तेज करें

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