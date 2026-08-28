{"_id":"6a9169eb7874ea8c5c06ef39","slug":"sukhbir-badal-expressed-gratitude-to-guru-maharaj-for-protecting-the-gurdwara-in-amritsar-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर में सुखबीर बादल ने गुरुद्वारे की रक्षा के लिए गुरु महाराज का जताया आभार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में गुरुद्वारे से जुड़े घटनाक्रम को लेकर गुरु महाराज का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह गुरु महाराज को उनके बच्चे की रक्षा करने के लिए धन्यवाद देने आए हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि बहुत से लोग सिख मूल्यों और गुरुद्वारे के महत्व से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा सिख धर्म और समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी रक्षा किया जाना जरूरी है। अकाली दल प्रमुख ने कहा कि वह गुरुद्वारे को हमले से बचाने के लिए भी गुरु महाराज का धन्यवाद करने आए हैं। उनके बयान में गुरुद्वारे की पवित्रता और सिख मूल्यों के संरक्षण पर जोर दिया गया। सुखबीर बादल के इस बयान को पंजाब की पंथक राजनीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने गुरुद्वारे और सिख धार्मिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित करते हुए समुदाय की भावनाओं से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी।



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