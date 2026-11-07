{"_id":"6aef08afa347ace4a50c2d5a","slug":"bjp-attacks-aap-over-stubble-burning-in-punjab-manoj-tiwari-alleges-conspiracy-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब में पराली जलाने पर बीजेपी का आप पर हमला, मनोज तिवारी ने लगाया साजिश का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब में पराली जलाए जाने को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि पंजाब के कई इलाकों में जानबूझकर पराली जलाई जा रही है, जिसका असर दिल्ली-NCR की हवा पर पड़ रहा है। उन्होंने इसे दिल्लीवासियों के खिलाफ साजिश बताते हुए केजरीवाल से सवाल किया कि आखिर दिल्ली की जनता से किस बात का बदला लिया जा रहा है। मनोज तिवारी ने पंजाब सरकार से पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने की अपील की।

... और पढ़ें