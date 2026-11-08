पंजाब: दिवाली की पूर्व संध्या पर हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग, हुआ लाखों का नुकसान

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आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दुकान में लकड़ी से संबंधित सामान का स्टॉक होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। इससे आसपास की दुकानों के भी आग की चपेट में आने का खतरा पैदा हो गया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने के साथ-साथ इसे दूसरी दुकानों तक फैलने से रोकने के प्रयास किए।इस घटना में दुकान के अंदर रखे सामान के भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अबोहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश सतीजा भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। देर रात कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन रविवार सुबह तक भी दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया। फिलहाल आग से हुए कुल नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है।