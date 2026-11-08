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26 दिन बाद परविंदर सिंह झोटा का अंतिम संस्कार, हजारों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई

Sharukh Khan

Updated Sun, 08 Nov 2026 04:17 PM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 04:17 PM IST







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मानसा में गोलियां मारकर हत्या किए गए नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा को आज 26 दिन बाद अंतिम विदाई दी गई। दीवाली के दिन चकेरिया रोड स्थित उनके पैतृक खेतों में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और नम आंखों से झोटा को श्रद्धांजलि दी। ... और पढ़ें

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