पंजाब में मीडिया दंपती की कार पर फायरिंग: स्कूटी पर आया था बदमाश, बाल-बाल बची जान

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दिवाली का जश्न उस समय दहशत में बदल गया, जब शनिवार देर रात शहर के साउथ सिटी इलाके में एक निजी न्यूज चैनल की संचालिका नवनीत कौर और एक प्रमुख समाचार पत्र के प्रमुख गगनदीप अरोड़ा की कार पर अज्ञात हमलावर ने फायरिंग कर दी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के गेट नंबर-8 के पास सफेद एक्टिवा पर सवार एक नकाबपोश ने पहले उनकी कार का रास्ता रोका और फिर पिस्टल निकालकर गोलियां चला दीं। गगनदीप ने सूझबूझ दिखाते हुए कार की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे शुरुआती फायरिंग में वे बाल-बाल बच गए।जानकारी के अनुसार, हमलावर ने दंपती की कार के आगे अपनी एक्टिवा खड़ी कर रास्ता रोक लिया। इसके बाद उन्हें धमकाते हुए कहा कि आज उनकी सारी अकड़ निकाल देगा। इतना कहने के बाद उसने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए हमले के बीच गगनदीप ने कार आगे बढ़ा दी। इसके बावजूद हमलावर ने उनका पीछा करना जारी रखा।फिरोजपुर रोड पर नानकसर गुरुद्वारे के पास आरोपी ने दोबारा कार पर गोलियां चलाईं। इस बार गोलियां वाहन के पिछले हिस्से (डिग्गी) में लगीं। हमलावर करीब दो किलोमीटर तक कार का पीछा करता रहा और मल्हार रोड तक पहुंच गया। हालांकि, गगनदीप कार लेकर सुरक्षित अपने कार्यालय पहुंचने में कामयाब रहे।